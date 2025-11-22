Landévennec Presqu’îlethon

Salle communale Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

LANDEVENNEC samedi 22 novembre et dimanche 23 novembre, l’’équipe organisatrice du Téléthon dans la commune, se mobilise, de 10 heures à 17 heures.

Traditionnel repas crêpes le samedi et le dimanche, crêpes à emporter (sur commande au 02 98 26 20 56 ou 06 95 76 24 37), objets fait main, de modèle unique, confitures, oignons, coin éco-responsable, etc… .

Salle communale Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 20 56

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Landévennec Presqu’îlethon Landévennec a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime