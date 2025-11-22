Landévennec Presqu’îlethon Landévennec
Landévennec Presqu’îlethon Landévennec samedi 22 novembre 2025.
Landévennec Presqu’îlethon
Salle communale Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-22
LANDEVENNEC samedi 22 novembre et dimanche 23 novembre, l’’équipe organisatrice du Téléthon dans la commune, se mobilise, de 10 heures à 17 heures.
Traditionnel repas crêpes le samedi et le dimanche, crêpes à emporter (sur commande au 02 98 26 20 56 ou 06 95 76 24 37), objets fait main, de modèle unique, confitures, oignons, coin éco-responsable, etc… .
Salle communale Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 20 56
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Landévennec Presqu’îlethon Landévennec a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime