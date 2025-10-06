LANDFALL – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine
LANDFALL – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine vendredi 17 avril 2026.
LANDFALL Début : 2026-04-17 à 20:00. Tarif : – euros.
Au plateau, dix jeunes interprètes prennent le large. À travers leurs gestes et leurs voix, une pluralité de sensibilités et une urgence d’être au monde. Une oeuvre chorégraphique, qui nous invite à imaginer ensemble de nouveaux possibles vibrants, sensibles et audacieux.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94