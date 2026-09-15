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Landless + Milkweed + Deep Triskell Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
vendredi 16 octobre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 20:30 – 23:59
Gratuit : non 10 € Tout public
Une soirée pour découvrir trois façons de faire dialoguer héritages et expérimentations : les voix magnétiques de Landless, les récits étranges de Milkweed et les transes bretonnes de Deep Triskell.
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com
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