Landless + Milkweed + Deep Triskell Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

vendredi 16 octobre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 20:30 – 23:59

Gratuit : non 10 € Tout public

Une soirée pour découvrir trois façons de faire dialoguer héritages et expérimentations : les voix magnétiques de Landless, les récits étranges de Milkweed et les transes bretonnes de Deep Triskell.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



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