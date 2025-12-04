LANDMVRKS en concert Halle Verriere Meisenthal

LANDMVRKS en concert Jeudi 4 décembre, 18h30 Halle Verriere Moselle

Prévente : 35€

Soir : 38€

Réduit, dans la limite des places disponibles (étudiants, -20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs de la carte de fidélité) : 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T18:30:00 – 2025-12-04T23:00:00

Fin : 2025-12-04T18:30:00 – 2025-12-04T23:00:00

Depuis la sortie de Lost in the Waves, Landmvrks s’est imposé comme le groupe metalcore le plus en vogue en France et en Europe.

Les faits d’armes des Marseillais sont impressionnants : tournée européenne sold out, prestations très remarquées aux Etats-Unis, dans les plus grands festivals français (Cabaret Vert, Hellfest, V and B Fest, Motocultor, etc) et européens (Graspop, Slam Dunk, Rock For People, Full Force, Jera On Air, Resurrection, Summer Breeze, etc), première partie de Bring Me The Horizon ou de Sum 41.

Le groupe a même dépassé la barre très symbolique des 100 millions de streams sur Spotify uniquement.

Une ascension vertigineuse et le début d’une histoire qui marquera à coup sûr une scène metal française en pleine effervescence.

Pour cette tournée européenne exceptionnelle, Landmvrks emmène dans son sillon métallique, le groupe américain post-hardcore et métalcore Underoath, les new yorkais de Pain Of Truth qui font actuellement figure de proue du mouvement hardcore et enfin , from Brighton, le combo Split Chain qui est en train de redéfinir les limites de la scène indie métal anglaise actuelle.

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « reservation@halle-verriere.fr »}]

Rendez vous dans la Boite Noire de la Halle Verrière de Meisenthal le 04 décembre 2025 à partir de 18h30 pour voir LANDMVRKS en concert ! landmarks landmvrks