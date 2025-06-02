LANDMVRKS – L’AERONEF Lille

LANDMVRKS Début : 2025-12-16 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : LANDMVRKSDepuis la sortie de Lost in the Waves, Landmvrks s’est imposé comme le groupe metalcore le plus en vogue en France et en Europe.Les faits d’armes des Marseillais sont impressionnants : tournée européenne sold out, prestations très remarquées aux Etats-Unis, dans les plus grands festivals français (Cabaret Vert, Hellfest, V and B Fest, Motocultor, etc) et européens (Graspop, Slam Dunk, Rock For People, Full Force, Jera On Air, Resurrection, Summer Breeze, etc), première partie de Bring Me The Horizon ou de Sum 41.Le groupe a même dépassé la barre très symbolique des 100 millions de streams sur Spotify uniquement.Une ascension vertigineuse et le début d’une histoire qui marquera à coup sûr une scène metal française en pleine effervescence.

L’AERONEF AVENUE WILLY BRANDT 59777 Lille 59