LANDMVRKS UNDEROATH – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

LANDMVRKS UNDEROATH – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire samedi 20 décembre 2025.

LANDMVRKS UNDEROATH Début : 2025-12-20 à 19:00. Tarif : – euros.

MEDIATONE ET SCHOOL’S OUT PRÉSENTENT, EN ACCORD AVEC OPUS LIVE : LANDMVRKS UNDEROATH PAIN OF TRUTH SPLIT CHAINDepuis la sortie de Lost in the Waves, LANDMVRKS s’est imposé comme le groupe metalcore le plus en vogue en France et en Europe.Les faits d’armes des Marseillais sont impressionnants : Olympia complet 4 mois en avance, tournée européenne sold out, prestations très remarquées aux Etats-Unis, dans les plus grands festivals français (Cabaret Vert, Hellfest, V and B Fest, Motocultor, etc) et européens (Graspop, Slam Dunk, Rock For People, Full Force, Jera On Air, Resurrection, Summer Breeze, etc), premières parties de Bring Me The Horizon ou de Sum 41.Le groupe a même dépassé la barre très symbolique des 100 millions de streams sur Spotify uniquement.Une ascension vertigineuse et le début d’une histoire qui marquera à coup sûr une scène metal française en pleine effervescence. UNDEROATHUS – MetalcoreUnderøath a marqué toute une génération de groupes avec un son qu’ils définissent eux-mêmes comme de la « violence en haute définition ». Mais les riffs assassins et des mélodies directes ne sont pas les seuls marqueurs du son du quintet : leur musique est à la fois vulnérable et brute. Underøath réinvente l’équilibre entre chaos et harmonie à chaque nouvelle sortie, produisant des créations terriblement actuelles et novatrices.Sans faire aucun compromis, Underøath a atteint une reconnaissance sans équivoque, en témoignent leurs deux disques d’or et leurs trois nominations aux Grammy Awards. Leur qualité en live n’est également plus à prouver, Underøath a notamment tourné avec les monstres d’ Alice In Chains ou Bring Me The Horizon. PAIN OF TRUTHUS – Hardcore PunkPain of Truth est l’un de ces groupes dont le nom correspond parfaitement à leur son et à leur esthétique. Le groupe frappe avec une agressivité qui surprend, même dans l’univers du hardcore.Le groupe est mené par Michael Smith, un jeune homme qui est sans doute l’une des figures les plus actives de la scène underground hardcore. Il est guitariste dans Hangman, bassiste dans Victory Garden, et chanteur dans Pain of Truth. Ce qui est intéressant, c’est qu’aucun de ces groupes ne sonne véritablement comme les autres.Sur leur premier EP chez Dazed Records, No Blame…Just Facts, on perçoit que le son de Pain of Truth est à la fois un exemple moderne de hardcore austère et un hommage au son du début des années 90 de Roadrunner Records. SPLIT CHAINUK – Alternative RockIssu des scènes Emo et Grunge renaissantes, et rappelant l’esthétique et le son du début des années 2000 popularisés par MTV, Split Chain offre un équilibre rafraîchissant de Shoegaze, Grunge et Nu-Metal à la scène alternative britannique en constante expansion. Le groupe propose des guitares baignées dans le chorus, tout en synthétisant de manière cohérente l’âpreté familière du hardcore moderne avec des refrains vocaux distordus et éthérés.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69