L’âne Trotro à la librairie Kléber, Kléber Éphémère, Strasbourg

L’âne Trotro à la librairie Kléber Samedi 7 mars, 14h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00

En partenariat avec les éditions Gallimard Jeunesse – Giboulés, la librairie Kléber a le plaisir d’accueillir un invité très spécial !

Grande nouvelle : la mascotte de l’âne Trotro sera présente à la librairie le samedi 7 mars, de 14h à 16h. Petits et grands sont invités à venir la rencontrer au deuxième étage, au rayon jeunesse, pour un moment plein de sourires, de photos et de jolis souvenirs à partager.

Venez découvrir tous les albums de l’âne Trotro de Bénédicte Guettier, publié aux éditions Gallimard Jeunesse – Giboulées.

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

