Ahetze

Lanetik Attack

Place de la brocante Ahetze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Concert des élèves de Lanetik Egina . Buvette et restauration sur place. .

Place de la brocante Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Lanetik Attack

L’événement Lanetik Attack Ahetze a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque