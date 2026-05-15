Lanetik Attack Ahetze
Lanetik Attack Ahetze samedi 13 juin 2026.
Ahetze
Lanetik Attack
Place de la brocante Ahetze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13 21:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Concert des élèves de Lanetik Egina . Buvette et restauration sur place. .
Place de la brocante Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Lanetik Attack
L’événement Lanetik Attack Ahetze a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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