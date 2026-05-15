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Lanetik Attack Ahetze

Lanetik Attack Ahetze

Lanetik Attack Ahetze samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place de la brocante

Ville : 64210 Ahetze

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Ahetze

Lanetik Attack

Place de la brocante Ahetze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Concert des élèves de Lanetik Egina . Buvette et restauration sur place.   .

Place de la brocante Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Lanetik Attack

L’événement Lanetik Attack Ahetze a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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