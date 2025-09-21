Langage et folklore de notre Provence Les Amis du Vieux Lambesc Lambesc

Langage et folklore de notre Provence

Dimanche 21 septembre 2025 de 15h à 17h. Les Amis du Vieux Lambesc 2 Rue Du Jas Lambesc Bouches-du-Rhône

A travers danses, musiques, proverbes et expressions provençales, les associations Lou Galoubet, la Bono Font et les Amis du Vieux Lambesc vous parleront de ce qui fait le charme de la culture provençale.

Les Amis du Vieux Lambesc 2 Rue Du Jas Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

English :

Through dance, music, proverbs and Provençal expressions, the Lou Galoubet, La Bono Font and Les Amis du Vieux Lambesc associations will tell you all about the charm of Provençal culture.

German :

Durch Tänze, Musik, Sprichwörter und provenzalische Ausdrücke erzählen Ihnen die Vereine Lou Galoubet, La Bono Font und Les Amis du Vieux Lambesc von dem, was den Charme der provenzalischen Kultur ausmacht.

Italiano :

Attraverso la danza, la musica, i proverbi e le espressioni provenzali, le associazioni Lou Galoubet, la Bono Font e les Amis du Vieux Lambesc vi racconteranno il fascino della cultura provenzale.

Espanol :

A través de la danza, la música, los proverbios y las expresiones provenzales, las asociaciones Lou Galoubet, la Bono Font y les Amis du Vieux Lambesc le contarán todo el encanto de la cultura provenzal.

