Langage informatique Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe Sancey

Langage informatique

Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 11:00:00

Date(s) :

2026-02-20

20/02/2026 à 10h00 Ordinateur– Sancey

Langage informatique

Approfondir les bases vues précédemment, poser ses questions et gagner en autonomie dans l’utilisation du numérique. .

Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 00 65 89 c.numerique.ccpsb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Langage informatique

L’événement Langage informatique Sancey a été mis à jour le 2026-02-02 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE