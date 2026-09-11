Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

« L’Ange de la Révolte » : session Bring the Mosh !

Cherbourg-Octeville Bibliothèque Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

« Quand le diable s’habille en riffs » dans le cadre de l’exposition « L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du 19e siècle »

L’association de musique métal cherbourgeoise « Bring The Mosh » propose de décrypter les liens entre les arts du XIXe et l’esthétique de la musique métal à travers une analyse de pochettes de vinyles et une conférence inédite.

Entrée libre et gratuite. .

Cherbourg-Octeville Bibliothèque Jacques Prévert Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

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English : « L’Ange de la Révolte » : session Bring the Mosh !

L’événement « L’Ange de la Révolte » : session Bring the Mosh ! Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin