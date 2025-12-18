L’ange déçu(e) Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 19:00 – 20:10

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Il a tout perdu : boulot, argent et petite amie. Pour lui toutes les nuits sont les mêmes. Rester avec sa solitude et une bouteille de rhum. Jusqu’au soir où une jeune femme tombe du ciel : son ange gardien ! Une jeune femme loufoque qui n’a pas la langue dans sa poche ! Seul petit problème, elle ne contrôle pas ses pouvoirs… Entre un dépressif et un ange incontrôlable, la soirée s’annonce explosive !

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-32343-0.wb?REFID=jYcHAAAAAACBAA



Afficher la carte du lieu Théâtre de Poche Graslin et trouvez le meilleur itinéraire

