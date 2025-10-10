« L’ange gardien » Sonates du Mystère d’H. Biber par l’Escadron Volant de la Reine Nogent-le-Rotrou

L’association Les Amis de Saint-Hilaire propose un concert de musique baroque.

Joué pour la 1ère fois par l’Escadron Volant de la Reine, le programme L’Ange Gardien se présente comme un voyage spirituel et musical autour des envoûtantes Sonates du Rosaire de Heinrich Biber, composées vers 1676.

Une œuvre mystique et virtuose du XVIIe.s dont le langage instrumental empreint de modernité étonne encore aujourd’hui. Chaque sonate évoque un épisode de la vie du Christ et de la Vierge, mêlant ferveur baroque, expressivité profonde et audaces techniques.

Seront présents Josèphe Cottet, violon Antoine Touche, violoncelle Romain Falik, théorbe –

Caroline Liéby, harpe Clément Geoffroy, clavecin et orgue.

Durée : 1h15-20

Participation : 15 €

Info contact@amis-eglise-saint-hilaire.org .

Rue Saint-Hilaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@amis-eglise-saint-hilaire.org

English :

The Friends of Saint-Hilaire Church present a concert of Baroque music.

Performed for the 1st time by the Queen?s Flying Squadron, « L?Ange Gardien » is a spiritual and musical journey around Heinrich Biber?s haunting Rosary Sonatas composed around 1676.

A unique experience!

German :

Die Amis de l’Eglise Saint-Hilaire laden zu einem Barockkonzert ein.

L’Ange Gardien » wird zum ersten Mal von der fliegenden Escadron de la Reine gespielt und ist eine spirituelle und musikalische Reise rund um die fesselnden Rosenkranzsonaten von Heinrich Biber, die um 1676 komponiert wurden.

Ein einzigartiger Moment!

Italiano :

Gli Amici della Chiesa di Saint-Hilaire propongono un concerto di musica barocca.

Eseguito per la prima volta dal Queen’s Flying Squadron, « L’Ange Gardien » è un viaggio spirituale e musicale intorno alle struggenti Sonate del Rosario di Heinrich Biber, composte intorno al 1676.

Un’esperienza unica!

Espanol :

Los Amigos de la Iglesia de Saint-Hilaire ofrecen un concierto de música barroca.

Interpretado por primera vez por el Escuadrón Volante de la Reina, « L’Ange Gardien » es un viaje espiritual y musical en torno a las inquietantes Sonatas del Rosario de Heinrich Biber, compuestas hacia 1676.

Una experiencia única

