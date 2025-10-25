« L’Angélique est sublime », repas dansant à Bessines Salle des fêtes de Bessines Bessines

Salle des fêtes de Bessines 14 Rue des Charmes Bessines Deux-Sèvres

Organisé par l’association de Promotion de l’Angélique Niort Marais Poitevin.

Réservez votre soirée du 25 octobre 2025.

Fêtons ensemble les 25 ans de l’association lors d’une soirée unique !

Repas événement autour de l’angélique avec un repas 100 % angélique et local, animé par le groupe Niortais Melsin’pop.

Grande tombola. .

Salle des fêtes de Bessines 14 Rue des Charmes Bessines 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine asso.angelique79@gmail.com

