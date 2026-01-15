L’anglais – Beaux Jours TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

L’Anglais, auteur et compositeur, propose un nouveau répertoire de chansons en français, arrangées en trio avec Jocelyn Lécuyer et Freddy Boisliveau.Après un premier opus, intitulé la Joie de La Chute qui témoigne, déjà, d’un imaginaire foisonnant ; ce sont de nouvelles histoires, de nouveaux poèmes chantés, de nouvelles épopées fascinantes et dépaysantes. La musique du trio, ample et généreuse s’inspire de Fink, Radiohead, Badalamenti, The Cure, Sigur Ros, quand les textes voisinent avec Bashung, Belin, Burger… Les paysages s’étalent sous nos oreilles dans une pop brute et soyeuse à la fois. Les voix se mêlent et traversent les beaux jours, comme d’autres les grands espaces …

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com



Afficher la carte du lieu TNT – Terrain Neutre Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

