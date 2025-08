L’Anglais en concert Salle Paul Fort Nantes

L’Anglais en concert Salle Paul Fort Nantes mercredi 17 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 20:30 –

Gratuit : non 13 € à 18 € Adulte

Accompagnés en résidence début 2025 à La Bouche d’Air, le duo devenu trio vient présenter sur scène son nouvel album Beaux Jours. L’Anglais, auteur et compositeur, propose ce nouveau répertoire de chansons, arrangées avec Jocelyn Lécuyer (La Galoupe, Cie Avis de Tempête), et Freddy Boisliveau (Des Lions Pour Des Lions, Monofocus). Leur musique ample et généreuse s’inspire de Fink, Radiohead, The Cure, Sigur Rós, quand les textes voisinent avec Bashung, Belin, Burger. Les paysages s’étalent sous nos oreilles dans une pop brute et soyeuse à la fois.Régis Langlais : voix, guitare, clavierJocelyn Lécuyer : batterie, voixFreddy Boisliveau : basse, voixProduction DEKALAGE 2025 avec le soutien du Département Loire-Atlantique (aide à la création), de La Bouche d’Air et de La Soufflerie (Rezé) au titre de résidence de création et de mises à disposition de salles en ordre de marche.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000