L’Anglais en concert Salle Paul Fort Nantes Nantes

L’Anglais en concert Mercredi 17 décembre, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

13 € à 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-17T20:30:00 – 2025-12-17T22:30:00

Fin : 2025-12-17T20:30:00 – 2025-12-17T22:30:00

Accompagnés en résidence début 2025 à La Bouche d’Air, le duo devenu trio vient présenter sur scène son nouvel album Beaux Jours. L’Anglais, auteur et compositeur, propose ce nouveau répertoire de chansons, arrangées avec Jocelyn Lécuyer (La Galoupe, Cie Avis de Tempête), et Freddy Boisliveau (Des Lions Pour Des Lions, Monofocus). Leur musique ample et généreuse s’inspire de Fink, Radiohead, The Cure, Sigur Rós, quand les textes voisinent avec Bashung, Belin, Burger. Les paysages s’étalent sous nos oreilles dans une pop brute et soyeuse à la fois.

Régis Langlais : voix, guitare, clavier

Jocelyn Lécuyer : batterie, voix

Freddy Boisliveau : basse, voix

Production DEKALAGE 2025 avec le soutien du Département Loire-Atlantique (aide à la création), de La Bouche d’Air et de La Soufflerie (Rezé) au titre de résidence de création et de mises à disposition de salles en ordre de marche.

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

© Jérôme Blin