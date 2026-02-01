L’anglais par les jeux Chéray Saint-Georges-d’Oléron

L’anglais par les jeux

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Mardi 2026-02-03 17:00:00

fin : 2026-05-26 19:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Soirées l’anglais par les jeux dans le cadre des partages de savoirs tous les mardis de 17h00 à 19h00 d’octobre à mai. Inscription au 06 30 17 31 59

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : English through games

English through games evenings as part of our knowledge-sharing program: every Tuesday from 5:00 pm to 7:00 pm from October to May. Book on 06 30 17 31 59

