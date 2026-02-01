L’anglais par les jeux Chéray Saint-Georges-d’Oléron
L’anglais par les jeux Chéray Saint-Georges-d’Oléron mardi 3 février 2026.
L’anglais par les jeux
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : Mardi 2026-02-03 17:00:00
fin : 2026-05-26 19:00:00
2026-02-03
Soirées l’anglais par les jeux dans le cadre des partages de savoirs tous les mardis de 17h00 à 19h00 d’octobre à mai. Inscription au 06 30 17 31 59
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
English : English through games
English through games evenings as part of our knowledge-sharing program: every Tuesday from 5:00 pm to 7:00 pm from October to May. Book on 06 30 17 31 59
L’événement L’anglais par les jeux Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes