Langlardie autrefois, tour guidé autour et à l’intérieur de la maison de caractère Châteaux en fête

Domaine de Langlardie Soudat Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-01 2026-05-02

Langlardie autrefois, tour guidé autour et à l’intérieur de la maison de caractère

Laurent Barthel nous amène dans une balade interactive, sur laquelle il nous fait découvrir l’histoire du Domaine de Langlardie.

Langlardie autrefois, tour guidé autour et à l’intérieur de la maison de caractère

Laurent Barthel nous amène dans une balade interactive, sur laquelle il nous fait découvrir l’histoire du Domaine de Langlardie.

La balade débute dans le jardin au Moyen Age lorsque le lieu était un château fort… surprise… un moine apparait !

Plus tard dans la visite, vous partirez à la recherche du fer et vous serez amené à réfléchir pour trouver de l’eau.

Vous pourrez accompagner Monsieur Vuillaume au service du petit-déjeuner dans la chambre de Madame Vuillaume .

Le parc du Domaine, le rez de chaussée ainsi qu’une chambre à l’étage seront accessibles. Le spectacle se termine sur le balcon d’où la vue est imprenable. .

Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Langlardie autrefois, tour guidé autour et à l’intérieur de la maison de caractère Châteaux en fête

Langlardie in bygone days, guided tour around and inside the house of character

Laurent Barthel takes us on an interactive stroll through the history of the Domaine de Langlardie.

L’événement Langlardie autrefois, tour guidé autour et à l’intérieur de la maison de caractère Châteaux en fête Soudat a été mis à jour le 2026-03-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin