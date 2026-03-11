Langlardie autrefois, tour guidé autour et à l’intérieur de la maison de caractère Châteaux en fête Soudat
Domaine de Langlardie Soudat Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-04-25
fin : 2026-05-02
2026-04-25 2026-05-01 2026-05-02
Laurent Barthel nous amène dans une balade interactive, sur laquelle il nous fait découvrir l’histoire du Domaine de Langlardie.
La balade débute dans le jardin au Moyen Age lorsque le lieu était un château fort… surprise… un moine apparait !
Plus tard dans la visite, vous partirez à la recherche du fer et vous serez amené à réfléchir pour trouver de l’eau.
Vous pourrez accompagner Monsieur Vuillaume au service du petit-déjeuner dans la chambre de Madame Vuillaume .
Le parc du Domaine, le rez de chaussée ainsi qu’une chambre à l’étage seront accessibles. Le spectacle se termine sur le balcon d’où la vue est imprenable. .
Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com
English : Langlardie autrefois, tour guidé autour et à l’intérieur de la maison de caractère Châteaux en fête
Langlardie in bygone days, guided tour around and inside the house of character
Laurent Barthel takes us on an interactive stroll through the history of the Domaine de Langlardie.
