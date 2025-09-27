L’angle disparu | Respire! Médiathèque Eric Rhomer Tulle

L’angle disparu | Respire!

Médiathèque Eric Rhomer 11 Avenue Winston Churchill Tulle Corrèze

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Spectacle en plein air cirque/danse gratuit | Durée 25 mn

Fabrice Guillot Compagnie Retouramont

Brouillage de repères ! Mur et sol se confondent dans une chorégraphie suspendue au-dessus du béton.

Pieds nus, costume vert tendre, une femme avance, longeant un mur, posant ses pieds sur le sol à l’endroit de l’angle droit. Mur, trottoir… on ne sait plus bien sur lequel reposent les appuis de la virevolteuse. La danse verticale, dans laquelle excelle la Compagnie Retouramont, a l’habitude des parois pour y accrocher ses acrobaties. Ici le corps dansant, relié à un filin presque invisible, s’amuse autant des hauteurs que du bitume, dans un jeu de brouillage de perceptions et des repères. La fluidité des gestes de la tulliste Cybille Soulier n’est pas pour rien dans la magie de ce solo aérien.

En partenariat avec la Médiathèque Eric Rohmer .

Médiathèque Eric Rhomer 11 Avenue Winston Churchill Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

