Langlois Afterwork de l’été Saumur

Langlois Afterwork de l’été Saumur vendredi 11 juillet 2025.

Langlois Afterwork de l’été

3 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11 20:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Un nouvel afterwork est organisé au sein de la boutique Langlois.

Découverte (ou redécouverte) de la cuvée Langlois Brut Rosé dans une ambiance estivale et détendue.

Une première coupe offerte, suivie d’un tarif préférentiel sur cette cuvée, valable uniquement pendant la soirée.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de bulles !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 11 juillet 2025 de 18h à 20h30. .

3 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 21 40 contact@langlois-cremantdeloire.fr

English :

A new afterwork is organized in the Langlois boutique.

German :

In der Boutique Langlois wird ein neues Afterwork organisiert.

Italiano :

Nella boutique Langlois si sta organizzando un nuovo dopolavoro.

Espanol :

Se está organizando un nuevo afterwork en la boutique Langlois.

L’événement Langlois Afterwork de l’été Saumur a été mis à jour le 2025-07-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME