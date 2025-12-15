LANGRES GASTRONOMIQUE 2026 Salle Jean-Favre Langres

LANGRES GASTRONOMIQUE 2026 5 – 7 juin 2026 Salle Jean-Favre Haute-Marne

Tarif Public:

Entrée 3€/jour

Gratuité – 18 ans

Renseignements : langresfoiresetsalons@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dans une démarche d’économie locale, les producteurs et artisans feront découvrir notre terroir grâce à la vente de leurs produits (fromages, vins, bières, miels, charcuteries, escargots, glaces, pains…..).La Confrérie des Tastes Fromages de Langres, véritable amoureux de leur produit et de leur région, fera partager leur goût pour l’AOP Langres. D’autres confréries régionales seront présentes, comme celle de « la Moutarde de Dijon ». D’autres régions seront aussi représentées. L’Académie de Cuisine proposera des démonstrations de leur savoir-faire avec la présence d’un Chef Etoilé (se sont déjà succédés: Takashi KINOCHITA, Laurent PETIT, Joy Astrid POINSOT).Qui pour 2026 !? Surprise !

Et comme le talent n’attend pas le nombre des années , le Lycée Hôtelier de Langres présentera , en action ,ses futurs chefs!

Durant ce week-end de juin, Langres Gastronomique proposera diverses animations: DJ langrois, concours de cuisine amateur, spectacles,tombolas, concours, groupes musicaux locaux, la compagnie des Hallebardiers….

Langres, ville historique, la ville de Diderot, située au cœur du parc national des forêts, et de grandes villes de l’Est, lieu idéal pour promouvoir notre gastronomie locale.

Langres Gastronomique permet de développer et mettre en lumière le savoir-faire des producteurs et artisans de nos territoires , entre Champagne et Bourgogne.

Langres Gastronomique, une foire attractive, conviviale, et multigénérationnelle dont l’ADN est la Gastronomie, portée par une équipe de bénévoles motivés et fiers de leur région.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est

Langres Gastronomique a pour but de proposer une mise en lumière de la gastronomie du sud haut marnais, entre Champagne et Bourgogne, autour du fromage de Langres. Foire Salon