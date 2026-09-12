Langue, culture et traditions de notre belle Provence Journées du Patrimoine Musée du vieux Lambesc Lambesc
dimanche 20 septembre 2026 · Musée du vieux Lambesc · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Langue, culture et traditions de notre belle Provence Journées du Patrimoine
Dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 17h. Musée du vieux Lambesc 2 Rue Du Jas Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A travers proverbes et expressions provençales, les associations la Bono Font et les Amis du Vieux Lambesc vous parleront de ce qui fait le charme de la culture provençale.
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Musée du vieux Lambesc 2 Rue Du Jas Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 22 79 92 musee.lambesc@orange.fr
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English :
Through Provençal proverbs and expressions, the organizations La Bono Font and Les Amis du Vieux Lambesc will share with you what makes Provençal culture so charming.
L’événement Langue, culture et traditions de notre belle Provence Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Tourisme de Lambesc
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