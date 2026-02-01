Langue des signes Activités 12-17 ans

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 8 – 8 – 9 EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-17 09:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Animation proposée par la Communauté de communes Coeur de Brenne pour les jeunes de 12 à 17 ans.Familles

Les 12-17 ans sont invités à découvrir diverses activités encadrés par les professionnels. Et si tu pouvais parler sans parler ? Viens découvrir la langue des signes et nouvelle manière de t’exprimer. 8 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 43 83 44 ados@coeurdebrenne.fr

English :

An event organized by the Communauté de communes Coeur de Brenne for young people aged 12 to 17.

