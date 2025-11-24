 LANGUEDOC-ROUSSILLON, CARREFOUR DES SUDS  Centre del Món Perpignan

LANGUEDOC-ROUSSILLON, CARREFOUR DES SUDS

Centre del Món 35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 09:30:00

fin : 2025-12-05 12:30:00

Date(s) :

2025-11-24

Maison de Ma Région, Centre del Món

Vernissage le jeudi 27 Novembre à partir de 18h30.

.

Centre del Món 35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 24 66 maisonregion.perpignan@laregion.fr

English :

Maison de Ma Région, Centre del Món

Opening on Thursday November 27 from 6.30pm.

German :

Haus meiner Region, Zentrum del Món

Vernissage am Donnerstag, den 27. November ab 18:30 Uhr.

Italiano :

Maison de Ma Région, Centro del Món

Inaugurazione giovedì 27 novembre dalle 18.30.

Espanol :

Maison de Ma Région, Centre del Món

Inauguración el jueves 27 de noviembre a partir de las 18.30 h.

L’événement LANGUEDOC-ROUSSILLON, CARREFOUR DES SUDS Perpignan a été mis à jour le 2025-11-13 par PERPIGNAN TOURISME