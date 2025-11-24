 LANGUEDOC-ROUSSILLON, CARREFOUR DES SUDS  Centre del Món Perpignan

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Centre del Món 35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-24 09:30:00
fin : 2025-12-05 12:30:00

2025-11-24

Maison de Ma Région, Centre del Món
Vernissage le jeudi 27 Novembre à partir de 18h30.
Centre del Món 35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 24 66  maisonregion.perpignan@laregion.fr

English :

Maison de Ma Région, Centre del Món
Opening on Thursday November 27 from 6.30pm.

German :

Haus meiner Region, Zentrum del Món
Vernissage am Donnerstag, den 27. November ab 18:30 Uhr.

Italiano :

Maison de Ma Région, Centro del Món
Inaugurazione giovedì 27 novembre dalle 18.30.

Espanol :

Maison de Ma Région, Centre del Món
Inauguración el jueves 27 de noviembre a partir de las 18.30 h.

