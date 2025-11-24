LANGUEDOC-ROUSSILLON, CARREFOUR DES SUDS Centre del Món Perpignan
LANGUEDOC-ROUSSILLON, CARREFOUR DES SUDS
Centre del Món 35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-24 09:30:00
fin : 2025-12-05 12:30:00
2025-11-24
Maison de Ma Région, Centre del Món
Vernissage le jeudi 27 Novembre à partir de 18h30.
Centre del Món 35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 24 66 maisonregion.perpignan@laregion.fr
English :
Maison de Ma Région, Centre del Món
Opening on Thursday November 27 from 6.30pm.
German :
Haus meiner Region, Zentrum del Món
Vernissage am Donnerstag, den 27. November ab 18:30 Uhr.
Italiano :
Maison de Ma Région, Centro del Món
Inaugurazione giovedì 27 novembre dalle 18.30.
Espanol :
Maison de Ma Région, Centre del Món
Inauguración el jueves 27 de noviembre a partir de las 18.30 h.
