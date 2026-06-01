Saint-Pierre-de-la-Fage

LANGUES DES BOIS

Hameau de Parlatges Saint-Pierre-de-la-Fage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Diversité linguistique Langues des Bois au hameau de Parlatges

Vous voilà accueillis au hameau de Parlatges, bien connu depuis plusieurs siècles pour sa source miraculeuse qui rendrait la parole aux bègues et aux muets.

Vous embarquez pour une écoute d’un brin de littérature, romanesque, poétique ou théâtrale, à haute voix, et surtout, dans sa langue originale. Vous en découvrez les rythmes et les sons, puis le lecteur vous en dit plus sur le sens de ce texte, son auteur, son contexte. Une poignée de minutes. Le temps de reprendre vos esprits et vous voilà déjà reparti pour en entendre un autre. Vos pieds parcourent les ruelles et vos oreilles font le tour de l’Europe.

Et vous revenez place de la Paumèle, où l’on peut boire, manger, acheter des livres et des disques, et surtout échanger, toute la soirée.

Le Plat de Résistance proposera une buvette et une petite restauration tout au long de l’événement.

Vous pouvez arriver à l’heure de votre choix entre 18h et 19h.

Avec la participation de Henri Cartayrades, Aude Foucault, Cedella Hardy, Téo Libardo, Anne Lotthé, Morgane M., Robert Pastor, Vivien Prouvot, Saskia Roche, Elena Vlaicu, Maya Zor, …

Une proposition du Théâtre dans la Forêt (Parlatges) en coproduction avec la Maison d’Europe et d’Orient (Paris), dans le cadre des Nuits des Forêts, avec le soutien de la DRAC Occitanie. .

Hameau de Parlatges Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 Hérault Occitanie +33 6 15 26 52 78

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English :

Linguistic diversity: Langues des Bois in the hamlet of Parlatges

L’événement LANGUES DES BOIS Saint-Pierre-de-la-Fage a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC