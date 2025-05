LANGUES EN FÊTE – Place Jean Normand Rennes, 21 mai 2025, Rennes.

Faigo, hola, mboté !

Après-midi ludique & festive pour petits & grands, curieux de langues & de cultures.

Venez partager vos langues & vos bagages culturels !

Place Jean Normand (place du marché du Blosne) ou sous la halle multifonctions en cas de pluie, vous trouverez plusieurs stands de jeux & de lectures en diverses langues, des contes pour tout petits & grands, des quizz, des ateliers de radio & micros-trottoirs, de la restauration de plusieurs pays & pour finir l’après-midi, un bal de danses traditionnelles, à contempler & à pratiquer !

Cet événement est proposé dans le cadre du festival Rennes au Pluriel.

*avec Agial, L’Astrada, Avenir, Bibli Triangle, Brèves de quartier, Carrefour 18, Cercle Celtique de Rennes, Corne d’Afrique, Crabe Rouge, Les Gens du Monde, Maison des Squares, Monopulpo, Radio Quartier des Ondes & Langophonies.

https://www.facebook.com/langophoniesrennes

Place Jean Normand Place Jean Normand Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine