Langues en partage : la langue italienne à l’honneur ! Bibliothèque Germaine Tillion Paris

« Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi » (Seule Paris est digne de Rome ; seule Rome est digne de Paris). Telle est la devise du jumelage entre les deux villes, qui fête ses 70 ans le 30 janvier 2026.

En partenariat avec les Cours d’Adultes de Paris et les Pôles de langues, la bibliothèque Germaine Tillion vous invite à cette occasion une session intensive d’italien en janvier et en février:



– un atelier de conversation le jeudi 15 janvier de 15h à 17h (niveau intermédiaire A2 et +)

– un atelier de conversation le jeudi 22 janvier de 15h à 17h (niveau intermédiaire A2 et +)

– un atelier de conversation le jeudi 5 février de 15h à 17h (niveau intermédiaire A2 et +)

– un club de lecture le jeudi 12 février de 15h à 17h (niveau intermédiaire B1 et +) L’intervenante apportera des passages qui seront l’occasion pour les participants de partager leurs ressentis de lecture.

Réservation conseillée à partir du 4 décembre

Ces ateliers, ouverts à tous, sont gratuits.

Pour retrouver d’autres ateliers de conversation des Cours d’Adultes de Paris se déroulant en bibliothèques , cliquez ici

Du jeudi 15 janvier 2026 au jeudi 12 mars 2026 :

gratuit

Réservation à partir du 4 décembre sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien ci-dessous

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-15T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-13T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

+33147047085 bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr