Langues en partage : l’italien s’invite à Buffon Bibliothèque Buffon Paris

« Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi » (Seule Paris est digne de Rome ; seule Rome est digne de Paris). Telle est la devise du jumelage entre les deux villes, qui fête ses 70 ans le 30 janvier 2026.

Dans le cadre de « Langues en Partage », partenariat entre les Cours d’Adultes de Paris et les Pôles de langues, la bibliothèque Buffon vous invite à cette occasion à quatre ateliers de découverte de la langue et de la culture italienne, en avril et mai 2026 :



– Atelier de conversation – 12 participants (niveau A2 minimum), le mardi 14 avril de 16h à 18h.

– Atelier « Découverte de la langue à travers les chansons » – 15 participants (niveau A2 minimum), le mardi 12 mai de 16h à 18h.

– Atelier « Combien tu connais l’Italie », quizz en équipes et autres jeux – 20 participants (niveau A2 minimum), le mardi 19 mai de 16h à 18h.

– Atelier « L’Italie du Grand Tour » (sur les expériences de voyageurs du passé et du présent) – 12 participants niveau A2 minimum), le jeudi 21 mai de 15h à 17h.

Norma Romanelli, professeure des Cours d’Adultes de Paris (CAP) animera ces 4 ateliers.

Inscriptions gratuites, par téléphone ou auprès de nos bibliothécaires, à partir du 15 mars. Renseignements sur place ou par téléphone. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire aux 4 ateliers, chacun sera indépendant.

Pour célébrer les 70 ans du jumelage de Paris avec Rome, l’italien est à l’honneur à la bibliothèque Buffon. Norma Romanelli, professeure des Cours d’Adultes de Paris (CAP), animera 4 séances autour de la langue italienne et de sa culture.

Du mardi 14 avril 2026 au jeudi 21 mai 2026 :

gratuit

Inscriptions par téléphone (01 55 43 25 25) ou sur place, auprès de nos bibliothécaires à partir du 15 mars

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris



