Langues et exploration lexicale, Femmes relais Karayb, Fort-de-France mercredi 4 mars 2026.
15 à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-04T15:00:00+01:00 – 2026-03-04T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-25T15:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:30:00+01:00
Publics en lutte contre l’Illettrisme/Illectronisme.
Garantir l’Autonomie Basique : Dépasser les blocages linguistiques pour permettre l’appropriation citoyenne et fonctionnelle du vocabulaire français.
Analyse croisée (étymologie, sens multiples) des Dix Mots. Exercices pratiques sur la structuration de phrases complexes.
