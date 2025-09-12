Langues Lot matinée portes ouvertes Prayssac

Pour toutes les personnes qui veulent apprendre une langue étrangère, l’association LanguesLot organise sa Journée Portes Ouvertes le vendredi 12 septembre à Prayssac, de 9h à 13h, dans les locaux de la Mairie, en plein cœur du marché hebdomadaire. Ce sera le moment de rencontrer les professeurs et de s’inscrire pour la rentrée. .

1 boulevard de la paix Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 7 84 10 42 31 langueslot@gmail.com

English :

For all those who want to learn a foreign language, the association LanguesLot is organizing its Open Day on Friday, September 12 in Prayssac, from 9am to 1pm, in the Town Hall premises, right in the heart of the weekly market

German :

Für alle, die eine Fremdsprache lernen möchten, organisiert der Verein LanguesLot seinen Tag der offenen Tür am Freitag, den 12. September in Prayssac, von 9 bis 13 Uhr in den Räumen des Rathauses, mitten auf dem Wochenmarkt

Italiano :

Per tutti coloro che desiderano imparare una lingua straniera, l’associazione LanguesLot organizza l’Open Day venerdì 12 settembre a Prayssac, dalle 9 alle 13, nei locali del Municipio, proprio nel cuore del mercato settimanale

Espanol :

Para todos aquellos que deseen aprender una lengua extranjera, la asociación LanguesLot organiza su jornada de puertas abiertas el viernes 12 de septiembre en Prayssac, de 9:00 a 13:00 horas, en los locales del Ayuntamiento, en pleno corazón del mercado semanal

