Langues minoritaires et droits de l’Homme Espace Kenere Pontivy

Langues minoritaires et droits de l’Homme

Espace Kenere 34bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-06 15:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Homme (10 décembre),Ti ar Vro Bro Pondi prépare sa troisième édition de son week-end dédié aux langues minoritaires et aux droits de l’Homme.

Le samedi 6 décembre aura lieu une table-ronde ouverte au public, à 15h30 à la médiathèque de Pontivy, organisée en partenariat avec l’Espace Kenere et Radio Bro Gwened.

Cette rencontre sera l’occasion de présenter une nouvelle initiative territoriale la réalisation d’un livret de valorisation des langues et de la culture de Bretagne à destination des élus, élaboré collectivement au sein de précédentes commissions ouvertes à tous. La discussion se poursuivra autour de la place du breton et du gallo dans les communes, en présence d’élus du territoire Alice CONAN, Gael BRIAND, Kaourintine HULAUD, Lydie MASSARD, Paul MOLAC, Romain SPONNAGEL, Soizic PERRAULT.

Le lendemain, le Cinéma Rex accueillera à 16h15 la projection du film Plogoff 1980, Nous serons toujours là ! , en version bretonne sous-titrée en français (Sous réserve de la présence de Nicolas Guillou, le réalisateur du film) .

