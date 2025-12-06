Langues régionales et dialectes au cœur des musiques d’aujourd’hui Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 6 décembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Conférence de Thomas Lagarrigue, suivie d’un concert de Xabier Badiola.

Depuis 25 ans, le développement d’Internet en tant que principal canal de diffusion de la musique a porté le phénomène de mondialisation à un stade ultime, imposant encore plus l’anglais comme langue internationale pour un grand nombre d’artistes du monde entier. Mais alors que les langues officielles des pays non-anglophones résistent tant bien que mal à ce raz-de-marée culturel et linguistique, de plus en plus d’artistes semblent vouloir s’exprimer dans des langues régionales ou des dialectes parfois proches de l’extinction.

À la suite de la conférence, le folk du guitariste et songwriter basque espagnol Xabier Badiola mêle, en euskara (basque), ses influences internationales et basques, de Nick Drake à Mikel Laboa.

Rencontre en partenariat avec les Trans Musicales.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine