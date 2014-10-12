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AGENDA · Lanildut

Lanildut – Journée du patrimoine Lanildut

dimanche 20 septembre 2026 · Lanildut

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
29840 Lanildut
Département
Finistère
Tarif

Lanildut

Lanildut – Journée du patrimoine

Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Promenade commentée :
2kms – Marches à gravir – Retour autonome
Départ : 10h30 – 14h – 16h
RDV Chapelle St Gildas – Anse du Tromeur

Ouverture de la chapelle St-Gildas :
10h/12h – 14h/18h30   .

Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 30 73 66 06 

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English :

L’événement Lanildut – Journée du patrimoine Lanildut a été mis à jour le 2026-09-10 par OT IROISE BRETAGNE

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