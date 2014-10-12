Informations pratiques

Lanildut

Lanildut – Journée du patrimoine

Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Promenade commentée :

2kms – Marches à gravir – Retour autonome

Départ : 10h30 – 14h – 16h

RDV Chapelle St Gildas – Anse du Tromeur

Ouverture de la chapelle St-Gildas :

10h/12h – 14h/18h30 .

Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 30 73 66 06

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English :

L’événement Lanildut – Journée du patrimoine Lanildut a été mis à jour le 2026-09-10 par OT IROISE BRETAGNE