AGENDA · Lanildut
Lanildut – Journée du patrimoine Lanildut
dimanche 20 septembre 2026 · Lanildut
Informations pratiques
Lanildut
Lanildut – Journée du patrimoine
Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Promenade commentée :
2kms – Marches à gravir – Retour autonome
Départ : 10h30 – 14h – 16h
RDV Chapelle St Gildas – Anse du Tromeur
Ouverture de la chapelle St-Gildas :
10h/12h – 14h/18h30 .
Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 30 73 66 06
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English :
L’événement Lanildut – Journée du patrimoine Lanildut a été mis à jour le 2026-09-10 par OT IROISE BRETAGNE
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