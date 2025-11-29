L’animal comme ressource ? Perspectives paysannes et artistiques Annemasse
L’animal comme ressource ? Perspectives paysannes et artistiques Annemasse samedi 29 novembre 2025.
Table ronde La condition animale
Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse Haute-Savoie
Début : 2025-11-29 17:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Pour la Biennale d’Art et de Nature Urbaine (CH) (Re)connecting earth, nous accueillons un échange entre Virginia Markus, Soizic Vauclin et Stéphane Baud. Modération par Soya the Cow et Bernard Vienat, pour croiser récits agricoles et regard artistique.
Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 84 61 communication@villaduparc.org
English :
For the Biennale d’Art et de Nature Urbaine (CH): (Re)connecting earth, we welcome an exchange between Virginia Markus, Soizic Vauclin and Stéphane Baud. Moderated by Soya the Cow and Bernard Vienat, to bring together agricultural stories and artistic perspectives.
German :
Für die Biennale für Kunst und urbane Natur (CH): (Re)connecting earth, begrüßen wir einen Austausch zwischen Virginia Markus, Soizic Vauclin und Stéphane Baud. Moderation durch Soya the Cow und Bernard Vienat, um landwirtschaftliche Erzählungen und den künstlerischen Blick zu kreuzen.
Italiano :
In occasione della Biennale d’arte e natura urbana (CH): (Ri)connettere la terra, ospitiamo un dibattito tra Virginia Markus, Soizic Vauclin e Stéphane Baud. Moderato da Soya the Cow e Bernard Vienat, per far incontrare storie di agricoltura e prospettive artistiche.
Espanol :
Con motivo de la Bienal de Arte y Naturaleza Urbana (CH): (Re)conectar la tierra, organizamos un debate entre Virginia Markus, Soizic Vauclin y Stéphane Baud. Moderado por Soya la Vaca y Bernard Vienat, para aunar historias agrícolas y perspectivas artísticas.
