L’animal, objet du savoir médiéval Rue du Château Pau
mercredi 30 septembre 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
L’animal, objet du savoir médiéval
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 09:00:00
fin : 2026-10-03 17:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Le Château de Pau accueille, du 30 septembre au 3 octobre 2026, le 26e Colloque de la Société Internationale Renardienne, organisé par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
« L’animal, objet du savoir médiéval : encyclopédies, livres de chasse, bestiaires », cette thématique réunira des chercheurs venus de nombreux pays pour explorer les multiples représentations et connaissances de l’animal au Moyen Âge.
Au programme : conférences et sessions thématiques consacrées aux bestiaires, à la chasse, au Roman de Renart, à l’histoire de l’art, à la littérature et aux savoirs encyclopédiques, offrant un dialogue interdisciplinaire au cœur d’un lieu emblématique de l’histoire de Gaston Fébus et de la culture médiévale. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : L’animal, objet du savoir médiéval
L’événement L’animal, objet du savoir médiéval Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau
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