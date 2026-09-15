L’animal, objet du savoir médiéval Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

L’animal, objet du savoir médiéval

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 09:00:00

fin : 2026-10-03 17:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Le Château de Pau accueille, du 30 septembre au 3 octobre 2026, le 26e Colloque de la Société Internationale Renardienne, organisé par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

« L’animal, objet du savoir médiéval : encyclopédies, livres de chasse, bestiaires », cette thématique réunira des chercheurs venus de nombreux pays pour explorer les multiples représentations et connaissances de l’animal au Moyen Âge.

Au programme : conférences et sessions thématiques consacrées aux bestiaires, à la chasse, au Roman de Renart, à l’histoire de l’art, à la littérature et aux savoirs encyclopédiques, offrant un dialogue interdisciplinaire au cœur d’un lieu emblématique de l’histoire de Gaston Fébus et de la culture médiévale. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’animal, objet du savoir médiéval

L’événement L’animal, objet du savoir médiéval Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau