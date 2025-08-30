L’année de la gagne Espace Simone Signoret Cenon

L’année de la gagne Vendredi 3 avril 2026, 20h30 Espace Simone Signoret Gironde

12€/5€

Début : 2026-04-03T20:30:00 – 2026-04-03T21:45:00

Fin : 2026-04-03T20:30:00 – 2026-04-03T21:45:00

Kate, Marina et Henri, ont été sélectionnés pour participer à une expérience radicale : vivre ensemble pendant une année face à un public invité à les observer.

Ils sont très différents et tout porte à croire que cette expérience pourrait mal tourner. Et pourtant…

Et si se confronter à la différence, à l’autre, était le meilleur moyen de grandir, d’avancer et d’en ressortir transformé ?

Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l'offre culturelle de la ville. D'une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l'avenue Thiers jusqu'à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l'Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l'Espace Simone Signoret

Un spectacle drôle, sensible, décalé, explosif par la compagnie du Chien dans les dents