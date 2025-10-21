Lannion, balade ludique sur les pas de Noan Quai de Viarmes Lannion

Quai de Viarmes Office de Tourisme Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-28 11:30:00

2025-10-21

Envie de découvrir Lannion en famille??

Préparez vos sacs à dos, vos chaussures et ouvrez grands vos yeux pour partir en excursion et résoudre les petites énigmes liées à l’histoire de la ville.

C’est l’occasion parfaite de faire travailler vos méninges tout en vous amusant lors de la période des vacances. Mettez les voiles sur l’ancien port et marchez dans les pas d’un commerçant d’autrefois.

Visite adaptée pour les enfants à partir de 6 ans .

