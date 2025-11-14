Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Parvis des Droits de l’Homme Lannion vendredi 14 novembre 2025.

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15

Casque de chantier obligatoire

Ce spectacle, au titre inénarrable, puise sa source dans L’immédiat, pièce emblématique qui a donné son nom à la compagnie. Créé en 2009, ce chef d’œuvre joué dans le monde entier, relatait la survie de l’humanité devant l’effondrement magistral d’un incroyable bric-à-brac d’objets que constituait le décor.

La compagnie décide aujourd’hui de se lancer dans une nouvelle création, mais en jouant l’essentiel. L’écologie sera la plus-value. Terminés les transports de décors imposants. Il n’y a plus rien en trop. Juste la beauté de pouvoir jouer de tout, de jouer avec tout. Le Carré Magique, ses objets, ses outils, ses spectateur·rices, deviennent la scénographie démesurée dont ils ont besoin.

Il y aura toujours la lévitation, l’éboulement. Tous les corps y sont vertigineux, toutes les scènes peuvent disparaitre à tout moment. Dans ce cirque burlesque et instable qui ne ressemble à rien d’autre, Camille Boitel, l’acrobate, et son double poétique, Sève Bernard, continuent de nous entraîner dans leur jubilation vivifiante.

Une véritable déclaration d’amour à l’imprévisible. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lannion a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose