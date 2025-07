L’ANNIV CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

L’ANNIV CAFE THEATRE LES 3T Toulouse mercredi 2 juillet 2025.

L’ANNIV

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Prenez cinq amies, un gâteau, des bougies et une soirée d’anniversaire qui avait pourtant bien démarré… L’Anniv c’est LA nouvelle comédie feel good… Qu’il est bon de faire la fête !

Ce soir, Elodie souffle ses 30 bougies, mais elle traverse une petite crise. Entre sa tante un peu dépassée, son amie d’enfance qui veut divorcer, sa copine fraîchement larguée, et la petite dernière de 20 ans qui l’agace, on dirait que tout le monde a décidé de lui compliquer la soirée ! En résumé, Elodie fête ses 30 ans… et tout le monde semble s’en moquer ! 27 .

English :

Take five friends, a cake, candles and a birthday party that’s off to a great start… L’Anniv is THE new feel-good comedy… It’s so good to party!

German :

Man nehme fünf Freundinnen, eine Torte, Kerzen und eine Geburtstagsparty, die eigentlich gut angefangen hat… L’Anniv ist DIE neue Feelgood-Komödie… Wie schön es ist, zu feiern!

Italiano :

Prendete cinque amici, una torta, delle candeline e una festa di compleanno iniziata così bene… L’Anniv è la nuova commedia di buon umore… È così bello fare festa!

Espanol :

Cinco amigos, una tarta, unas velas y una fiesta de cumpleaños que había empezado tan bien… L’Anniv es LA nueva comedia para sentirse bien… ¡Qué bien se está de fiesta!

