L’Anniversaire à Machine Boulodrome Saint-Laurent-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Royans

L’Anniversaire à Machine

Boulodrome 2 Lot. Pont d’Aix Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26 23:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Concerts et marché de bières artisanales. Pour souffler les six bougies de cette bonne vieille Machine, se dessine une soirée musicale tout-terrain.

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Boulodrome 2 Lot. Pont d’Aix Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chapito.royans@gmail.com

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English :

Concerts and a craft beer fair. To celebrate this good old Machine’s sixth anniversary, an all-around musical evening is in the works.

L’événement L’Anniversaire à Machine Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme