L’Anniversaire à Machine Boulodrome Saint-Laurent-en-Royans
samedi 26 septembre 2026 · Boulodrome · Saint-Laurent-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Royans
L’Anniversaire à Machine
Boulodrome 2 Lot. Pont d’Aix Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 23:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Concerts et marché de bières artisanales. Pour souffler les six bougies de cette bonne vieille Machine, se dessine une soirée musicale tout-terrain.
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Boulodrome 2 Lot. Pont d’Aix Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chapito.royans@gmail.com
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English :
Concerts and a craft beer fair. To celebrate this good old Machine’s sixth anniversary, an all-around musical evening is in the works.
L’événement L’Anniversaire à Machine Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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