L’anniversaire de la brasserie Quat’Sous Brasserie de Quat’Sous Cleurie

Cleurie

L’anniversaire de la brasserie Quat’Sous

Brasserie de Quat’Sous 7 B chemin du Pré Vixot Cleurie Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Déjà 7 ans, ça se fête ! Portes ouvertes de la brasserie concerts avec 3 groupes et artistes tout au long de la journée…et d’autres surprises !Tout public

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Brasserie de Quat’Sous 7 B chemin du Pré Vixot Cleurie 88120 Vosges Grand Est +33 7 67 35 96 90 atelierdesfermenteurs@gmail.com

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English :

Celebrating 7 years already! Brewery open house concerts with 3 bands and artists throughout the day…and other surprises!

L’événement L’anniversaire de la brasserie Quat’Sous Cleurie a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES