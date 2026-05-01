L’anniversaire de la brasserie Quat’Sous Brasserie de Quat’Sous Cleurie
L’anniversaire de la brasserie Quat’Sous Brasserie de Quat’Sous Cleurie samedi 16 mai 2026.
Cleurie
L’anniversaire de la brasserie Quat’Sous
Brasserie de Quat’Sous 7 B chemin du Pré Vixot Cleurie Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Déjà 7 ans, ça se fête ! Portes ouvertes de la brasserie concerts avec 3 groupes et artistes tout au long de la journée…et d’autres surprises !Tout public
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Brasserie de Quat’Sous 7 B chemin du Pré Vixot Cleurie 88120 Vosges Grand Est +33 7 67 35 96 90 atelierdesfermenteurs@gmail.com
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English :
Celebrating 7 years already! Brewery open house concerts with 3 bands and artists throughout the day…and other surprises!
L’événement L’anniversaire de la brasserie Quat’Sous Cleurie a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES