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L’anniversaire de la brasserie Quat’Sous Brasserie de Quat’Sous Cleurie

L’anniversaire de la brasserie Quat’Sous Brasserie de Quat’Sous Cleurie

L’anniversaire de la brasserie Quat’Sous Brasserie de Quat’Sous Cleurie samedi 16 mai 2026.

Lieu : Brasserie de Quat'Sous

Adresse : 7 B chemin du Pré Vixot

Ville : 88120 Cleurie

Département : Vosges

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Cleurie

L’anniversaire de la brasserie Quat’Sous

Brasserie de Quat’Sous 7 B chemin du Pré Vixot Cleurie Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Déjà 7 ans, ça se fête ! Portes ouvertes de la brasserie concerts avec 3 groupes et artistes tout au long de la journée…et d’autres surprises !Tout public
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Brasserie de Quat’Sous 7 B chemin du Pré Vixot Cleurie 88120 Vosges Grand Est +33 7 67 35 96 90  atelierdesfermenteurs@gmail.com

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English :

Celebrating 7 years already! Brewery open house concerts with 3 bands and artists throughout the day…and other surprises!

L’événement L’anniversaire de la brasserie Quat’Sous Cleurie a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES