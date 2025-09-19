L’anniversaire de la Guinguette de Croas An Ter Lieu-dit Croas an ter Clohars-Carnoët
L’anniversaire de la Guinguette de Croas An Ter Lieu-dit Croas an ter Clohars-Carnoët vendredi 19 septembre 2025.
Début : 2025-09-19 16:00:00
fin : 2025-09-19 23:00:00
A partir de 16h Jeux pour petits et grands intérieur et extérieur. Goûter et bonbons.
A partir de 19h Galette saucisse ! Option végétarienne.
De 19h à 21h Concert Jazz, Soul, Bossa avec Thomas.
De 21h à 23h DJ Vinyles, une ambiance afro/musiques du monde avec le super Max Wob. .
