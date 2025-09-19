L’anniversaire de la Guinguette de Croas An Ter Lieu-dit Croas an ter Clohars-Carnoët

L'anniversaire de la Guinguette de Croas An Ter

vendredi 19 septembre 2025.

Lieu-dit Croas an ter, Clohars-Carnoët, Finistère

16:00:00

23:00:00

2025-09-19

A partir de 16h Jeux pour petits et grands intérieur et extérieur. Goûter et bonbons.

A partir de 19h Galette saucisse ! Option végétarienne.

De 19h à 21h Concert Jazz, Soul, Bossa avec Thomas.

De 21h à 23h DJ Vinyles, une ambiance afro/musiques du monde avec le super Max Wob. .

Lieu-dit Croas an ter La Guinguette de Croas An Ter Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 30 37 32 94

