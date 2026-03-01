L’anniversaire de l’Autre Faubourg Cholet

L’anniversaire de l’Autre Faubourg

Célébrons ensemble nos années shopping rendez-vous le samedi 21 mars 2026 pour une journée festive, pleine de surprises et de bonne humeur !

De nombreuses animations vous attendent tout au long de la journée

Tentez votre chance au jeu Plinko* ! Sous la coursive, participez à notre grand jeu et remportez l’un des plus de 2 000€ de lots mis en jeu !

Laissez-vous émerveiller par nos déambulations féériques – De 14h à 18h, des bulles, de la magie et une ambiance enchantée viendront rythmer votre journée shopping.

Maquillage pour enfants – De 14h à 18h, les plus jeunes pourront se transformer et laisser parler leur imagination.

Distribution de gourmandises – À 16h, profitez d’une pause gourmande offerte !

Une journée idéale à partager en famille ou entre amis !

*Comment participer au jeu ?

Des tickets vous seront remis par vos commerçants le jour J lors de vos passages en caisse.

Modalités de participation au Point Information de l’Autre Faubourg .

7 rue Sorel Tracy Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 36 37 75 kdesa@citrim.fr

