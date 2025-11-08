L’ANNIVERSAIRE SURPRISE… DE TETE!

Espace culturel du Brionnais Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

La troupe Scène HIC présente L’Anniversaire surprise… de Tête !

Organiser l’anniversaire surprise de son mari lors d’un week-end avec des copains, dans un gîte à la campagne, sur le principe, cela semblait être une bonne idée pour Lucile… seulement si… si le gîte n’avait pas été réservé en dernière minute et n’avait pas été aussi atypique, et ses hôtes également… si tout le monde avait su à l’avance la liste complète des invités pour éviter les tensions… si ce drôle nourisson n’avait pas été de la partie… et surtout, si Lucile n’avait confondu confidence et conférence téléphonique… .

Espace culturel du Brionnais Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 53 83 14 fannyprage@hotmail.com

English : L’ANNIVERSAIRE SURPRISE… DE TETE!

German : L’ANNIVERSAIRE SURPRISE… DE TETE!

Italiano :

Espanol :

L’événement L’ANNIVERSAIRE SURPRISE… DE TETE! Chauffailles a été mis à jour le 2025-11-08 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais