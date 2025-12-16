L’Anniversaire surprise… de têtes !, par Les Baladins de Baulon ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 6 mars 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Théâtre. Organiser l’anniversaire surprise de son mari à la campagne avec les copains, cela semblait être une bonne idée pour Lucile. Mais rien ne va se passer comme prévu !

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe des Baladins de Baulon, pour « L’Anniversaire surprise… de têtes ! », une comédie d’Elodie Chambon.

Organiser l’anniversaire surprise de son mari à la campagne avec les copains, cela semblait être une bonne idée pour Lucile. Mais entre le gîte un peu trop rustique, une liste des invités pas tout à fait complète et un faux bébé qui se joint à la partie, on assiste à un véritable anniversaire surprise… de tête !

* Tarifs : 8 €. 5 €

* Durée : 2h

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T22:30:00.000+01:00

1

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/l-anniversaire-surprise-de-tetes-ven-6-mars-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

