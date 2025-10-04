L’Anni’Vert’Saire Grandeur Nature Coteaux du Lizon
Coteaux du Lizon Jura
L’Anni’vert’saire Grandeur Nature 40 ans d’engagement et ensuite ?
Samedi 4 octobre à 10h
Donnons nous rendez-vous le samedi 4 octobre pour célébrer tous ensemble les 40 ans du CPIE du Haut-Jura !?
Pour fêter cela, nous vous avons préparé une fête conviviale gratuite et ouverte à tous de 10h à 17h à Saint-Lupicin.
Animations, spectacles, ateliers, marché de producteurs locaux, musique, expos, rencontres, restauration locale et bien d’autres surprises qui n’attendent que vous ! .
Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org
