L’Anni’Vert’Saire Grandeur Nature Coteaux du Lizon

L’Anni’Vert’Saire Grandeur Nature Coteaux du Lizon samedi 4 octobre 2025.

L’Anni’Vert’Saire Grandeur Nature

Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

L’Anni’vert’saire Grandeur Nature 40 ans d’engagement et ensuite ?

Samedi 4 octobre à 10h

Donnons nous rendez-vous le samedi 4 octobre pour célébrer tous ensemble les 40 ans du CPIE du Haut-Jura !?

Pour fêter cela, nous vous avons préparé une fête conviviale gratuite et ouverte à tous de 10h à 17h à Saint-Lupicin.

Animations, spectacles, ateliers, marché de producteurs locaux, musique, expos, rencontres, restauration locale et bien d’autres surprises qui n’attendent que vous ! .

Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org

