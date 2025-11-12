Lannog (musique viking) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé

Lannog (musique viking) Marché de créateurs et producteurs locaux

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-01 18:00:00

fin : 2026-03-01 22:00:00

2026-03-01

LANNOG (Dark Folk Celtique), est un projet musical participatif façonnant un univers blues et folk autour du chant en langue bretonne. Son nom, signifiant champ d’ajoncs, évoque un paysage sonore à la fois enraciné et envoûtant.

Entre guitares acoustiques, harpe celtique, percussions et chant vibrant, le groupe tisse une musique où tradition et modernité se rencontrent dans un souffle authentique et intemporel.

https://lannog.bandcamp.com/track/me-zo-ganet-e-kreiz-ar-mor .

