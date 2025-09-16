L’annonce de la Programmation de la 47e édition des Rencontres Trans Musicales Salle de La Cité Rennes

L’annonce de la Programmation de la 47e édition des Rencontres Trans Musicales Salle de La Cité Rennes Mardi 16 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez découvrir la programmation du festival, rencontrer les adhérent·es et l’équipe, participer à des jeux pour tenter de gagner des places !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-16T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T22:00:00.000+02:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine