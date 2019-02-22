L’annuelle bourse aux plantes de Saint-Riquier Saint-Valery-sur-Somme
L’annuelle bourse aux plantes de Saint-Riquier Saint-Valery-sur-Somme dimanche 19 avril 2026.
L’annuelle bourse aux plantes de Saint-Riquier
Rue du Noch Saint-Valery-sur-Somme Somme
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
2026-04-19
Comme chaque année, la Bourse aux Plantes de Saint-Riquier se tiendra le 3ème dimanche d’Avril !
Rue du Noch, de 9 à 17 heures,
Entrée du public 1 euros
Restauration (cochon grillé, frites, fromage et tarte) le repas adulte 16 €uros, le repas enfant 8 € … N’hésitez pas à réserver !
Renseignement, inscription et réservation fptstriquier@gmail.com
Rue du Noch Saint-Valery-sur-Somme 80135 Somme Hauts-de-France +33 7 61 14 49 02
English :
Like every year, the Saint-Riquier Plant Exchange will be held on the 3rd Sunday in April!
Rue du Noch, from 9 a.m. to 5 p.m,
Public admission: 1 euros
Catering (grilled pig, French fries, cheese and pie): adult meal: 16 ?uros, children’s meal: 8 ?? Don’t hesitate to book!
Information, registration and booking: fptstriquier@gmail.com
