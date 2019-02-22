L’annuelle bourse aux plantes de Saint-Riquier

Rue du Noch Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Comme chaque année, la Bourse aux Plantes de Saint-Riquier se tiendra le 3ème dimanche d’Avril !

Rue du Noch, de 9 à 17 heures,

Entrée du public 1 euros

Restauration (cochon grillé, frites, fromage et tarte) le repas adulte 16 €uros, le repas enfant 8 € … N’hésitez pas à réserver !

Renseignement, inscription et réservation fptstriquier@gmail.com

Comme chaque année, la Bourse aux Plantes de Saint-Riquier se tiendra le 3ème dimanche d’Avril !

Rue du Noch, de 9 à 17 heures,

Entrée du public 1 euros

Restauration (cochon grillé, frites, fromage et tarte) le repas adulte 16 €uros, le repas enfant 8 € … N’hésitez pas à réserver !

Renseignement, inscription et réservation fptstriquier@gmail.com .

Rue du Noch Saint-Valery-sur-Somme 80135 Somme Hauts-de-France +33 7 61 14 49 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Like every year, the Saint-Riquier Plant Exchange will be held on the 3rd Sunday in April!

Rue du Noch, from 9 a.m. to 5 p.m,

Public admission: 1 euros

Catering (grilled pig, French fries, cheese and pie): adult meal: 16 ?uros, children’s meal: 8 ?? Don’t hesitate to book!

Information, registration and booking: fptstriquier@gmail.com

L’événement L’annuelle bourse aux plantes de Saint-Riquier Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2019-02-22 par OT DE LA BAIE DE SOMME